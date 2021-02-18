В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского за взятку от «черных риелторов»

Сейчас решается вопрос об избрании силовику меры пресечения. Фото: Светлана Маковеева, соцсети

Полицейскому из Челябинска предъявили обвинение в коррупции. По версии следствия, в период до 2012 года он получил квартиру за покровительство преступной группы. Обвинение ему предъявили по двум статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».

— Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи не называют имя и должность задержанного силовика, сообщается лишь, что это «сотрудник одного из структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области». По информации КП-Челябинск, речь идет о Леониде Галанине, начальнике оперативно-розыскной части по собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Преступление совершено несколько лет назад, когда Галанин служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД Копейска. Он крышевал «черных риелторов» за что и получил от них жилплощадь.

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