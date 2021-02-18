«За что платим»: в Челябинске снова растут цены на проезд в маршрутках

Челябинские перевозчики намерены поднять цены на проезд в маршрутных такси с 25 до 28,5 рублей. Первое подорожание на определенных маршрутах наступит уже с 1 марта. Об этом заявили ООО «Трейд-Авто», ООО «Аль-Транс» и ООО «Урал-Дом» через управление транспорта Челябинска.

По словам председателя Союза перевозчиков региона Александра Исаева, причинами подорожания считаются инфляция, индексация зарплат и рост стоимости дизельного топлива. На минувшей неделе представители частных перевозчиков встретились с Администрацией города, которая рекомендовала не повышать цены на городских маршрутах. Несмотря на итоги встречи, перевозчики не планируют отказываться от своих планов.

Предприниматель и руководитель челябинской «Родины» Сергей Смышляев считает повышение цен необоснованным:

— Еще в 2019 году я проводил инспекции по техническому состоянию маршрутных такси города. Более 50% осмотренных маршруток были непригодными. В день регулярно снимались с маршрутов до четырех машин. С тех самых пор парк не сильно обновлялся, а транспорт продолжал устаревать и разрушаться, — комментирует Сергей. — Не забываем о проблеме нелегальных перевозчиков, а также об огромном количестве «черного заработка», который не проходит через терминалы и кассы. С ними не договариваться нужно, а проверять и инспектировать. Они как были опасными, так и остались. Так за что повышать цены?

По его словам, единственная польза от роста цен на проезд — стимуляция жителей Челябинска передвигаться по городу пешком. Политик связывает это с тем, что для большинства горожан проезд теперь станет слишком затратным и они будут вынуждены отказаться от маршрутного такси.