Евгения Майорова прокомментировала инцидент со стрельбой по подросткам в Магнитогорске

Евгения Майорова будет следить за развитием событий по стрельбе в Магнитогорске. Фото: vk.com / Уполномоченный по правам ребёнка

Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова прокомментировала инцидент, который произошел накануне, 17 февраля, в Магнитогорске. Тогда неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум подросткам 16 и 17 лет.

— Жестокость и ненависть людей начинается в соцсетях, а продолжаются вот так. Полиция Магнитогорска уверена, что найдёт этого «человека», и он будет привлечён к ответственности. Мы все должны действовать так, чтобы не допускать противоправные действий в отношении несовершеннолетних. Я, конечно, также оставляю на контроле эту ситуацию, — написала Майорова на своей странице в Instagram.

Напомним, инцидент начался в трамвае на остановке Советской Армии. Пьяному мужчине не понравилось, что один из подростков слушает музыку в наушниках. Он достал пневматический пистолет и начал угрожать парням. Ребята выбежали на улицу, и тогда мужчина открыл стрельбу. По словам очевидцев, одному из них он попал в бедро, а другому в висок. Закончилось все тем, что стрелок скрылся, а один из проезжавших мимо водителей увез мальчишек в травмпункт.

Полиция уже ведет поиск мужчины, который устроил стрельбу. Фото: vk.com/«Черное&Белое Магнитогорск»

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