В центре Челябинска из-за дорожных работ образовалась пробка

На проспекте Ленина пробка из-за дорожных работ
Фото: Алена МЫЗГИНА
В Челябинске на проспекте Ленина недалеко от улицы Энгельса была перекрыта полоса для движения автомобилей. В результате движение транспорта на этом участке было серьезно затруднено. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность трафика составляет 8 балов.
Скриншот: Яндекс.пробки
Это уже не первый случай за неделю, когда автомобилисты сообщают о пробках из-за дорожных работ в час пик. Так, вечером, 16 февраля, на проспекте Ленина возник затор из-за техники, занимающейся уборкой снега
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