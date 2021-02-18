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Общество

Суд арестовал высокопоставленного полицейского из Челябинска, помогавшего «черным риелторам»

Преступление выявила ФСБ
Рустам ЯХИН
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Полицейскому было предъявлено обвинение по двум уголовным статьям

Полицейскому было предъявлено обвинение по двум уголовным статьям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 февраля, суд избрал меру пресечения высокопоставленному полицейскому из Челябинска, который подозревается в получении взятки от «черных» риелторов. По данным КП-Челябинск, речь идет о Леониде Галанине, начальнике оперативно-розыскной части по собственной безопасности регионального ГУ МВД.

— По версии следствия обвиняемый в период 2005-2012 годов за принятие незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела получил взятку от привлекаемых лиц в виде предоставления имущественных прав на квартиру без фактической передачи денежных средств, зная о причастности данных лиц к совершению мошеннических действий в сфере оборота недвижимости, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Галанину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и во взятке в особо крупном размере. Он будет заключен под стражу на два месяца, а именно до 17 апреля.

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