"Трактор" в Москве переиграл ЦСКА со счетом 2:1. Фото ХК "Трактор".

Накануне матча статистика удручала: за четыре года челябинский клуб «Трактор» ни разу не смог переиграть ЦСКА, а в столице последний успех черно-белых датируется аж 2013-м годом! Вот и недавний матч в Челябинске также завершился победой армейцев – лидеров Западной конференции КХЛ (3:2, по буллитам).

Фактически матч, проведенный 18 февраля, ничего не решал — ни для «Трактора», ни для ЦСКА. Обе команды уже решили вопросы с выходом в плей-офф. Армейцы выходят с первой позиции на Западе — правда, бьются с «Ак Барсом» за общее первое место в «регулярке». Черное-белые — пока пятые, но теоретически могут замахнуться и на четвертую строчку по итогам регулярного чемпионата.

Может, поэтому главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин взял на выездную серию по маршруту Москва — Минск шестерых игроков, которые крайне редко попадают в основной состав. Болельщики даже назвали это экспериментальным составом.

И, тем не менее, все складывалось в пользу челябинцев: на третьей минуте Вячеслав Основин открыл счет, а в начале третьего периода Ник Бэйлен увеличил преимущество «Трактора» — 2:0. В том же отрезке матча воспитанник черно-белых, нынче играющий за армейцев, Максим Шалунов сократил разрыв в счете — 2:1. Но челябинцы сохранили этот счет, доведя дело до победы. За семь с лишним лет это первая победа «Трактора» над ЦСКА в Москве.

До конца регулярного чемпионата КХЛ «Трактору» осталось провести четыре матча: два — в Челябинске и столько же на выезде. 20 февраля в Минске черно-белые сыграют с местным «Динамо», 23-го и 25-го дома, соответственно, с новосибирской «Сибирью» и нижегородским «Торпедо». Заключительный матч «регулярки» опять превратится в южноуральское дерби: «медведи» в Магнитогорске сразятся с «Металлургом».

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