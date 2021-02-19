На бывшего главу поселения в Челябинской области возбудили уголовное дело

Госслужащей грозит до семи лет колонии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ашинском районе Челябинской области разразился скандал. Бывшего и. о. главы Кропачевского городского поселения заподозрили в превышение должностных полномочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По заключению Контрольно-счетной палаты Челябинской области, госслужащая в 2017-2018 г.г. согласовала оплату подрядчику и подписание приемной документации по контракту на строительству объектов водоочистки. При этом работы еще были не завершены. Ущерб бюджету составил более 2 млн рублей.

— Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Максимальное наказание по статье, которую вменяют чиновнице, — до семи лет колонии.

Напомним, в Челябинске накануне задержали вице-мэра Олега Извекова. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

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