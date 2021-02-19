Лизинговый портфель «Райффайзен Лизинг» в Сибирско-Уральском макрорегионе вырос на 30% по итогам 2020 года

Портфель активов Сибирско-Уральского макрорегиона ООО «Райффайзен-Лизинг» по итогам 2020 года вырос на 30% до 5,8 млрд рублей по МСФО. Существенное влияние на лизинговый портфель оказал двукратный рост нового бизнеса в розничном сегменте. Значительный прирост показали сегменты оборудования и спецтехники для нефте- и газодобычи, а также добычи руды, драгоценных металлов и прочих полезных ископаемых. Операционный доход компании в макрорегионе в корпоративном сегменте вырос на 45% до 0,3 млрд рублей.

— Многие региональные компании несмотря на все сложности прошлого года не остановили свое развитее и продолжили реализацию намеченных планов. В течение всего 2020 года бизнес выбирал наши продукты и сервис за гибкость, скорость и технологичность. В 2021 году мы продолжим активно наращивать клиентскую базу. «Райффайзен-Лизинг» делает ставку на полную цифровизацию продукта и онлайн одобрение сделок на колесную технику, а в корпоративном сегменте также на развитие новых партнерских каналов продаж. Качественный и удобный клиентский сервис остается главным приоритетом нашей компании, — прокомментировала Ольга Зубкова, директор ООО «Райффайзен-Лизинг» в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Подробности о лизинговых программах, доступных представителям малого, среднего и крупного бизнеса, доступны на сайте.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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