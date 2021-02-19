Благодарности Законодательного Собрания области и пять тысяч рублей не нужны врачам, оказавшимся на грани увольнения

Степан Фирстов, Председатель Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области озвучил очередную острую ситуацию с дефицитом кадров в системе здравоохранения на состоявшемся сегодня заседании комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике.

На этот раз под угрозой массового увольнения оказались врачи медицинских организаций города Миасса и трех городов ЗАТО: Трехгорного, Озерска, Снежинска. Эти клиники работают в системе Федерального медико-биологического агентства и считаются федеральными, но при этом часть средств они получают из территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Полной неожиданностью для руководства и медицинского персонала клиник стало снижение более чем в половину объема медицинской помощи в части дневного стационара при поликлиниках на 2021 год по линии ФОМС. Информация о новых объемах поступила в медицинские организации только 27 января 2021 года. По мнению Степана Фирстова, такая ситуация безусловно скажется на качестве оказания медицинской помощи, ее доступности, а также неизбежно приведет к сокращению врачей, среднего и младшего медицинского персонала. А причина кроется, в том числе, в кадровых перестановках: прежний первый замминистра здравоохранения В.Сахарова объемы пообещала, затем ее уволили, пришел новый — Д.Тарасов, который, видимо, договоренности отменил.

Данная ситуация происходит на фоне другой, не менее острой проблемы. Все хирурги районной больницы Верхнеуральска покинули больницу, в которой проработали не один год, из-за конфликта с вновь назначенным главным врачом.

— Для нас, как для депутатов фракции «Партии Пенсионеров» в областном парламенте, эта ситуация кажется более чем странной. Мы не устаем говорить о том, что медицина должна быть в первую очередь пациенториентированной, что крупные кадровые решения в медицине необходимо согласовывать с врачебным сообществом. Пациенты имеют право на доступное и качественное лечение, а врачи — на комфортные условия и достойную оплату своего труда. Мы создали рабочую группу по дефициту медицинских кадров при комитете по социальной политике, обсуждаем и призываем коллег-депутатов и коллег-врачей сплотиться и направить совместные усилия на решение кадровых проблем. И в это же время, на наших глазах происходят такие ситуации: врачи уходят из больниц из-за конфликта с руководством, сокращается финансирование стационаров, в результате врачи окажутся на улице, пациенты — без медицинской помощи. И все это в реалиях пандемии! Мы внимательно следим за ситуацией в других регионах и, к нашему большому сожалению, Челябинская область здесь значительно отстает. Поэтому наша фракция настаивает, чтобы на заседаниях рабочей группы присутствовал профильный вице-губернатор, иначе область из-за постоянных скандалов с массовым увольнением врачей скатится на последнее место по оказанию медицинской помощи — резюмировал Степан Фирстов.