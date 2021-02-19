С панорамными окнами и пляжем: под Челябинском построят дома на воде

Дома будут стоять на сваях. Фото: Development Pro/facebook.com

На территории поселка Родной, что рядом с Кременкулем начали строить жилой комплекс «Бриз парк». 44 таун-хауса в модном ныне стиле лофт построят прямо на берегу искусственного водоема. Как сообщается на странице застройщика — компании Development Pro, здания стоят на сваях из гидробетона.

Возвести первые объекты — так называемых шоу-румов, которые будут демонстрировать потенциальным покупателям, планируется к лету, строительство уже идет. Окончание строительства запланировано на 2025 год.

В водоеме можно будет купаться и ловить рыбу. Фото: Development Pro/facebook.com

— Достаточно интересный проект. В России таких мало. Считаю это хорошее предложение для молодой семьи, а также специалистов, которые приехали сюда на 2-3 года. Это для тех людей, которые сейчас ходят купить, а потом через 2-3 года легко продать. Интересно построена инфраструктура. Будет пляж скандинавский, пляж песчаный, — прокомментировал председатель совета директоров ГК «Компаньон» Арсен Унанян.

Обещают, что пользоваться пляжем будут только жители поселка и их гости. Сам поселок закрытый. За состоянием водоема будет следить управляющая компания.

Территориально новый жилой комплекс относится к Сосновскому району с райцентром в Долгодеревенском. Фото: Development Pro/facebook.com

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