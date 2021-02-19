Из-за сломанной задвижки на северо-западе Челябинска затопило дворы кипятком

Во время ремонта запорной арматуры сломали задвижку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Курчатовского района провела проверку после коммунальной аварии, в результате которой затопило дворы на Салавата Юлаева, 6 и Бейвеля, 1. Причиной аварии стало повреждение задвижки при замене запорной арматуры.

— В ходе проверки выявлен факт нарушения закона в части неисполнения балансодержателем сетей МУП «ПОВВ» обязанностей по их надлежащему содержанию, обеспечению бесперебойного функционирования и контроля при проведении ремонтных работ, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, последствия аварии устранили лишь на следующий день. В результате МУП «ПОВВ» директору внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности виновных.

Отметим, что коммунальные аварии случаются в Челябинске довольно часто. Сегодня без тепла и горячей воды остался микрорайон Чурилово.

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