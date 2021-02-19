Дорожники назвали причину просадки асфальта на северо-западе Челябинска

На место выезжала комиссия КДХ, МУП ПОВВ и ГИБДД. Фото: t.me/kdhchel

Специалисты нашли причину просадки дорожного полотна возле поселка Благодатово и на Университетской набережной в Челябинске, из-за чего недавно пришлось ограничить движение.

— Предварительно установлено, что просадка дороги произошла из-за незаконной врезки в шламопровод автомоечным комплексом, в результате чего вода попала в основание дорожной одежды, — сообщили в Комитете дорожного хозяйства.

Ранее предполагалось, что причиной просадки мог стать плохой асфальт, который укладывали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Окончательно причина просадки будет известна после результата анализа воды.

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