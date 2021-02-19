Коммунальной аварией в челябинском микрорайоне Чурилово заинтересовалась прокуратура

Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Тракторозаводского района организовала проверку по факту поломки на теплосетях по улице Линейной, в результате которой замерзает микрорайон Чурилово. На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора района.

— По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащего теплоснабжения на территории Челябинска. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, авария произошла сегодня днем. Без отопления и горячей воды остались 83 дома, четыре детсада, школа, две больницы и 48 нежилых зданий. Список адресов тут.

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