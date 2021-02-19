Водителя автобуса «Вечности» в Челябинске задержали за езду без прав

Машину нарушителя увезли на штрафстоянку. Фото: отделение пропаганды БДД ОГИБДД по Челябинску

В Челябинске сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус фирмы «Вечность», которая оказывает ритуальные услуги. В ходе проверки выяснилось, что у владельца автомобиля отсутствуют водительские права. Однако на этом нарушения не закончились.

— Было установлено, что отсутствует специальный прибор (тахограф), с помощью которого ведется контроль за работой и отдыхом водителя. Так же отсутствовали несколько сидений. Кроме того, автомобиль не был застрахован в соответствии с действующим законодательством и использовался без проведения техосмотра, — сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД по Челябинску.

Машину у водителя забрали прямо на месте и увезли на штрафстоянку. За руль вернуться нарушителю предстоит еще нескоро.

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