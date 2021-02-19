В Челябинске устранили последствия коммунальной аварии, после которой без тепла остались 83 дома

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске устранили последствия коммунальной аварии, которая произошла в микрорайоне Чурилово сегодня днем, 19 февраля. Тогда без отопления и горячей воды оказались 83 дома, четыре детсада, школа, две больницы и 48 нежилых зданий.

— Специалисты МУП ЧКТС устранили повреждение теплотрассы в микрорайоне Чурилово. Началось заполнение системы. В ближайшие часы в дома и учреждения вернётся отопление и горячее водоснабжение, — сообщили в администрации Челябинска.

Кстати, прокуратура Тракторозаводского района уже организовала проверку по факту поломки на теплосетях в микрорайоне Чурилово. В ее ходе будет дана оценка действия лиц, ответственных за организацию теплоснабжения.

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