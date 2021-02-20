В Челябинской области повысился спрос на агротуризм

Сельский туризм может стать одним из дополнительных драйверов экономики в сельских территориях. Сегодня это направление является федеральным приоритетом. Перспективы его развития в Челябинской области обсуждались в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2021 в Челябинске.

По словам заместителя министра экономического развития Андрея Минченко, потенциал этой сферы еще не раскрыт, хотя положительный опыт уже есть. Туристические этногастрономические маршруты успешно действуют в Чесменском районе, есть задел для развития агротуризма в Чебаркульском, Кунашакском, Аргаяшском, Сосновском районах. Организуются экскурсии на сельскохозяйственное производство. Фермеры организуют контактные зоопарки, рыбалку, знакомят гостей с национальной гастрономией. Сыроварня «Известная» (село Сыростан) выиграла грант Ростуризма на организацию фестивальной деятельности и уже организовала в Миассе новогодний гастрономический праздник. Действуют гостевые дома — в селе Тюбук, в поселках Александровский и Симбирка вблизи Аркаима.

При этом меры господдержки пока находятся на начальном этапе, они сосредоточены на методологической помощи. На постоянной основе этой темой занимается центр компетенции в сфере развития сельской кооперации и поддержки фермеров «Мой бизнес», в этом году запустил шоп-туры по сельским районам региона. Информация о шоп-турах размещается на официальном сайте организации.

По мнению эксперта, для дальнейшего развития агротуризма необходима корректировка законодательства, которая позволит строить объекты туризма на землях сельхозназначения. Такое поручение на федеральном уровне есть.

По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, в 2019 году два фермерских хозяйства получили грант на развитие инфраструктуры агротуризма.