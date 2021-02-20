Экзоскелеты, разработанные инженерами из Челябинской области, показали Малышевой в программе «Жить здорово»

Малышевой рассказали, какими особенностями обладает экзоскелет. Фото: 1tv.ru

Экзоскелеты Exorise, сделанные в Магнитогорске Челябинской области, показали Елене Малышевой в телепрограмме «Жить здорово» на Первом канале. Ведущей рассказали, что из себя представляет эта технология и как она применяется на Кировском заводе в Санкт-Петербурге.

Основной функцией экзоскелета является существенное снижение нагрузки на опорно-двигательную систему. Благодаря этому обладателю устройства будет легче работать с тяжелым грузом.

Сам экоскелет состоит из опорных пластин. Сзади этого устройства есть специальное крепление, соединяющее спину с локтями. В итоге человек во время своей работы будет держать позвоночник прямо. А нагрузка на позвоночник при работе с грузом может снизиться на 30-80%(в зависимости от модели экоскелета. Кроме того, это устройство поможет предотвратить в дальнейшем развитие профессиональных заболеваний.

Фото: 1tv.ru

Отметим, что такие экоскелеты используют не только на Кировском заводе в Санкт-Петербурге, но и на других производствах России.

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