Собака, расстрелянная из дробовика под Челябинском, встала на ноги и ждет новых хозяев

У собаки в теле обнаружили три десятка фрагментов дроби. Фото: bagrat.vet/Instagram.com

Собака, которую неделю назад нашли на выезде из Челябинска, буквально усыпанную дробью, встала на ноги. Счастливой новостью поделился ветеринар-блогер Баграт Агажанов, которому привезли собаку.

— Чудеса случаются, — сообщили в клинике.

Ветеринары провели операции, Мишель встала на ноги и даже отправилась на прогулку. Теперь собака ждет новых заботливых хозяев.

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