«А вдруг упадет»: челябинцы пожаловались на стрелу крана, свисающего над дорогой

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске возле перекрестка улиц Чичерина и Университетской набережной ведется стройка. Жители города, проезжая возле этого места, обратили внимание на кран, чья «стрела» буквально висит над проезжей частью.

— Под этим краном машины на светофорах стоят. Опасно же. А вдруг на землю упадет? — задалась вопросом читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

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