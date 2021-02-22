Бывший игрок челябинского «Трактора» устроился работать офицером полиции в США

Было время, когда Квинт хотел получить российское гражданство Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший игрок челябинского «Трактора» Дерон Куинт после 22 лет игры в профессиональном хоккее решил резко сменить свою карьерный путь. Он окончил полицейскую академию в США и теперь следит за порядком на улицах Феникса. Прошел уже почти год с тех пор, как Куинт трудится в качестве офицера полиции. И, по его словам, новая работа не сильно отличается от прежней.

— Как защитник ты должен понимать, что происходит на льду и быть осведомленным о том, что будет дальше, а также учитывать окружение. Это очень похоже на то, что происходит на улицах [при патрулировании], — рассказывает о своей новой работе бывший хоккеист в ролике, опубликованном местным отделом полиции.

Дерон Куинт играл за челябинский «Трактор» с 2010 по 2013 год. Он даже задумывался о получении российского гражданства, но спустя несколько лет перевелся в Немецкую хоккейную лигу, где выступал за Ред Булл Мюнхен. После этого Куинт уехал жить в США.

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