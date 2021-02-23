На юге Челябинской области ограничили движение транспорта

Водителям порекомендовали воздержаться от поездок
Фото: Андрей АБРАМОВ
Из-за неблагоприятных погодных условий ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах регионального значения:
— Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды (км 103 — 209)
— Кизильское — Бреды — Мариинский — гр. Казахстана (км 0 — 176)
— Бреды — Синий Шихан (км 0 — 52)
— Магнитогорск — Кизильское — Сибай (км 40 — 83)
Как сообщили в пресс-службе Миндортранса, ограничения будут действовать с 16:00 23 февраля до 8:00 24 февраля 2021.
Причина: снег, метель, усиление ветра и ухудшение видимости.
Также закрыто движение на севере Казахстана. Нельзя проехать на участке автодороги А-310 (Троицкий тракт) на участке от поселка Карабалык до Костая.
Тем временем в Магнитогорске сильный ветер разнес фасад одного из ТРК.
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