Челябинский «Трактор» за два тура до финиша чемпионата КХЛ уступил «Сибири»

Фото: ХК «Трактор»

Черно-белые уже обеспечили себе место в плей-офф, занимая пока пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Тогда, как «Сибирь» потеряла всякие шансы попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.

И, тем не менее, новосибирцы, как настоящие спортсмены решили биться до конца. К началу второго периода гости вели со счетом 3:0. «Трактор» во втором отрезке матча до минимума сократил преимущество «Сибири». Легионеры черно-белых Томаш Гика и Ник Бэйлен довели счет до 2:3. В третьем периоде сибиряки вновь уходят вперед — 4:2.

До конца регулярного чемпионата «Трактор» проведет еще два матча: 25 февраля в Челябинске с нижегородским «Торпедо», а 27-го в Магнитогорске с «Металлургом».

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