Жители Челябинска массово жалуются на отключение электричества

Из-за сильного ветра оборвало провода Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Вечером во вторник, 23 февраля, челябинцы начали массово жаловаться на отключение электричества. Сообщения поступают из Тракторозаводского, Советского и Курчатовского района. По подсчетам горожан, без света остались около 100 домов.

Особенно волнуются жители частного сектора.

— В мгновение замерзает вода и никто ни за что не отвечает. Ни за продукты испорченные, ни за трубы замороженные, — возмущается Екатерина.

Как уточнил журналисту КП-Челябинск в ЕДДС, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Точное число домов, попавших под отключение, станет известно завтра. Причиной стала непогода.

О том, как Челябинская область переживает один из самых холодных дней в году, — в нашей подборке.

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