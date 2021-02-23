Жители Челябинска массово жалуются на отключение электричества

Из-за сильного ветра оборвало провода
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Вечером во вторник, 23 февраля, челябинцы начали массово жаловаться на отключение электричества. Сообщения поступают из Тракторозаводского, Советского и Курчатовского района. По подсчетам горожан, без света остались около 100 домов.
Особенно волнуются жители частного сектора.
— В мгновение замерзает вода и никто ни за что не отвечает. Ни за продукты испорченные, ни за трубы замороженные, — возмущается Екатерина.
Как уточнил журналисту КП-Челябинск в ЕДДС, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Точное число домов, попавших под отключение, станет известно завтра. Причиной стала непогода.
О том, как Челябинская область переживает один из самых холодных дней в году, — в нашей подборке.
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