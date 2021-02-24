Для восстановления электричества в Челябинскую область стянуты дополнительные силы

Отключения электричества начались накануне вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Россети Урал» продолжает восстановление электроснабжения. На помощь челябинским специалистам едут коллеги из Свердловской области и Пермского края — всего около 75 человек. Они также доставят дополнительную спецтехнику.

— За ночь группировка сил и средств была значительно увеличена. В круглосуточном режиме последствия непогоды ликвидировали 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 276 человек, оснащенных 95 единицами спецтехники, — сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала». — Стоит отдельно отметить, что ликвидация последний стихии значительно затрудняется продолжающейся непогодой — шквалистым ветром до 25 м/с, метелью и введенными ограничениями из-за снежных заносов по передвижению транспорта на региональных трассах.

На утро 24 февраля продолжаются работы в 126 населенных пунктах Челябинской области. Большинство из них — в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах. Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра «Россети Урал»: 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.

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