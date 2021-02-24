Контрольно-счетная палата проверит центр олимпийской подготовки по дзюдо в Челябинске

Фото: google.com/maps

Контрольно-счетная палата проверит Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Речь идет о центре им. А.Е. Миллера на улице Университетская Набережная, 22в. Проверка начнется уже 1 марта.

— В программу проверки включены целевое и эффективное использование субсидий, расходы на оплату труда, использование государственного имущества, договорные отношения, — сообщили в КСП Челябинской области.

Проверка не является спонтанной, мероприятие пройдет в связи с планом на 2021 год.

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