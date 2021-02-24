Какие дороги закрыты в Челябинской области из-за непогоды: публикуем полный список

Очистка дороги от снега идет полным ходом

Из-за сильных метелей, сопровождающихся аномальными морозами, закрыто движение на нескольких дорогах. Публикуем полный список:

— Объездная автодорога вокруг г. Магнитогорск (км 0 — 104);

— Троицк — Степное Пластовского МР (км 0 — 76);

— Варна — Александрова — гр. Казахстана (км 0 — 93);

— Нагайбакский — Фершампенуаз (км 0 — 35);

— Кизильское — Богдановское (км 0 — 38);

— Обручевка — Субутак (км 0 — 62);

— Карталы — Снежный (км 0 — 41);

— Южноуральск — Магнитогорск (км 0 — 201);

— Верхнеуральск — Петропавловский (км 0 — 66);

— Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск (км 44-216);

— Октябрьское — Крутоярский — Петровский (км 0 — 53);

— Троицк — Октябрьское Октябрьского МР (км 0 — 90);

— Коелга — а/д М 36 — Челябинск — Троицк (км 0 — 28);

Ограничения продлятся ориентировочно до 9 утра 24 февраля.

Также стало известно о закрытии дорог в Октябрьском районе.

Ограничения действуют до 18:00 сегодняшнего дня, но могут быть продлены. Поэтому внимательно следите за формацией.

Между тем, правительство региона сообщает о восстановлении движения на трассе Петропавловск — Южноуральск восстановлено. Снежный затор расчищен, возобновлено движение легкового и грузового транспорта.

Водителей настоятельно просят оставаться дома, а если вы в дороге постарайтесь переждать непогоду в ближайшем населенном пункте. А вот история как водитель автобуса хоккейной команды, который вопреки рекомендациям решил, во что бы то ни стало довести 20 юный спортсменов до дома. Тем временем инспекторы ДПС из Троицка вместе с пострадавшими в аварии, уже сутки ждут помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru