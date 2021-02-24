В разгар морозов в Нязепетровске Челябинской области прорвало теплотрассу

Фото: Нязепетровский контур/vk.com

В разгар аномальных холодов в Нязепетровске случилась авария на теплотрассе газовой котельной ООО «ТЭС». Как сообщают местные жители, под отключение попали десятки домов, школа, детсад и больница.

— С 16:00 часов 24 февраля в железнодорожном микрорайоне Нязепетровска объявлен режим ЧС, согласно которому было принято решение — привлечь для устранения аварии Челябинский филиал МУП «Водоканал» СПЭСВТВ, управляющую компанию «Сфера», в ведении которой находятся многоквартирные дома в железнодорожном микрорайоне, а также МУП Водоканал, — сообщили в администрации города.

Совместно с районной больницей составляют списки тяжело больных и прикованных к постели жителей. Организован пункт временного пребывания, куда жителей могут доставить на спецтранспорте.

Жители города, чьи дома остались без отопления могут обратиться в ЕДДС по номеру 8(351 56) 3-33-23.

Подробно о том, что творилось и продолжает твориться в непогоду 24 февраля, читайте в наших материалах.

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