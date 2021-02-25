После сильного ветра в Челябинской области восстановили электроснабжение

Задействовано 378 человек
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Спустя больше суток в Челябинской области восстановили электроснабжение. 126 населенных пунктов остались без света из-за сильного урагана 23 февраля.
— Утром сегодняшнего дня специалисты будут выполнять лишь оставшиеся работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ по заявкам жителей в Чебаркуле, Еманжелинске, Копейске, Троицке, Сосновском, Еткульском, Варненском, Карталинском, Нагайбакском и Кизильском районах, — сообщили в «МРСК Урала».
Специалисты ремонтировали электросети круглосуточно. Работы были значительно осложнены снежные заносы и перекрытие дорог в регионе. Задействовано 378 человек и 133 единицы спецтехники.
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