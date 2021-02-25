В Челябинской области продлили ограничение движения из-за непогоды

Дорожники продолжают чистить заметенные дороги. Фото: Миндортранс Челябинской области.

Стихия продолжает бушевать в Челябинской области. Ограничение движения на трассах продлили до 18 часов 25 февраля. Об этом сообщили в региональном миндортрансе.

Распространяется ограничение на следующие районы: Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский.

— Важное уточнение: движение по основным региональным магистралям будет постепенно открываться раньше 18:00 по мере очистки дорожного полотна — техника работает в интенсивном режиме, — добавили в ведомстве.

НА ЗАМЕТКУ

Где получить информацию об обстановке на дорогах

Круглосуточная диспетчерская служба Миндортранса — 8-351-237-88-92

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