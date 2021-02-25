Водитель BMW X6 устроил массовое ДТП на трассе в Челябинской области

ДТП не обошлось без жертв. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня утром, 25 февраля, на подъезде к Екатеринбургу, на территории Кунашакского района. По предварительным данным, BMW X6 столкнулась с отечественной «двенашкой», после чего та перевернулась на крышу. А саму BMW отбросило на ехавший попутно грузовик. От удара иномарку смяло вместе с людьми.

— В результате ДТП 37-летний пассажир BMW X6 от полученных травм скончался в медучреждении, а сам водитель, доставлен в больницу, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

BMW смяло от удара. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Водитель и пассажир иномарки — жители Свердловской области, ехали в Челябинск. У водителя стаж вождения — 17 лет, он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

BMW столкнулась с ВАЗ-2112, после чего врезалась в грузовик. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Отметим, что на дорогах Челябинской области сейчас опасно из-за непогоды. В 11 районах до 18 часов 25 февраля ограничено движение для всех транспортных средств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru