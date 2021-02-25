«Попросил погреться»: в Челябинске охранники алкомаркета избили замерзающего мужчину

Пострадавшего госпитализировали с обморожением. Скриншот: vk.com/«Инцидент Челябинск»

История произошла накануне, 24 февраля, на улице Каслинская. На крыльце магазина «Красное&Белое» охрана избила замерзающего челябинца. По словам очевидцев, мужчина обморозил руки и просился в тепло. А вместо этого его несколько раз ударили и толкнули в снег. Этот момент попал на видео.

— Вчера, в районе 12 часов ночи, на улице Каслинская этот человек лежал в сугробе возле магазина «Красное&Белое». Я, проходя мимо, поднял его, вызвал милицию и скорую. Когда я привел его в чувства, он попытался постучаться в магазин, чтобы его пустили погреться до приезда скорой. Сотрудник магазина не пустил его и вызвал охрану, после чего они приехали и избили его. Человек обморозил руки, со слов врача скорой помощи. С милицией был составлен протокол на охрану, — рассказал подписчик группы «Инцидент Челябинск» Кирилл.

В полиции КП-Челябинск подтвердили, что сотрудники выезжали на место. Однако заявления об избиении никто не подавал.

— У нас было сообщение только касаемо обнаружения мужчины, который лежит в сугробе, на дороге с признаками алкогольного опьянения и с обмороженными руками. Сообщение касалось только этого, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску. — При общении с этим мужчиной, когда сотрудники полиции приехали, никаких заявлений о причинении ему телесных повреждений он не высказывал. Мужчина находится в медучреждении. Там с ним еще повторно пообщается сотрудник полиции. Пока решение не принято.

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