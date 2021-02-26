Бывший военком Магнитогорска получил «условку» за то, что отмазывал призывников от армии

Молодые люди нелегально получали военный билет через военкома Фото: Александр ГЛУЗ

17 февраля Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области вынес приговор бывшему военкому Андрею Житникову. Его признали виновным за получение взятки, а также за злоупотребление должностными полномочиями — комиссар за деньги отмазывал молодых людей от армии.

— Он признан виновным в совершении шестнадцати преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ, двенадцати — по ч.1 ст. 285 УК РФ, одного — по ч.2 ст. 290 УК РФ, одного — по ч.3 ст. 30 — ч.3 ст. 290 УК РФ, одного — по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, — сообщили в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

При таком обилии статей бывшему военкому дали 8 лет условно с четырехлетним испытательным сроком. Помимо этого, пять лет он не имеет права занимать должности на госслужбе, а полтора миллиона рублей, которые Житников получил от призывников, изъяли.

Военкома Житникова задержали в конце октября 2019 года, прямо на рабочем месте в разгар призывной комиссии. Тогда его поймали с поличным — офицеру передали 200 тыс. рублей от призывника за получение военного билета. Житникова посадили под домашний арест, а в деле появились новые фигуранты. Позже задержали женщину, которая помогала призывникам откосить от армии — часть полученных денег она отдавала военкому. В конце прошлого года ее посадили на 3,5 года.

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