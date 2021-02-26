Жителя Челябинской области приговорили к 15 годам тюрьмы за телефонное мошенничество

Мужчина заработал нечестным путем почти миллион рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Пермский суд вынес приговор 42-летнему жителю Челябинской области. Он был признан виновным в 34 преступлениях, связанных с телефонным мошенничеством. А общий ущерб пострадавшим от его действий составил свыше 900 тысяч рублей.

Житель Челябинской области звонил своим жертвам по телефону и представлялся сотрудником службы безопасности банка. Он говорил им, что с их карт пытаются украсть деньги мошенники. И, чтобы предотвратить хищение, нужно выполнить определенные действия через мобильное приложение или банкомат. Введенные в заблуждения граждане переводили лжесотруднику банка деньги. Однако в некоторых случаях злоумышленник просто узнавал у своих собеседников реквизиты карты и списывал с них средства.

Примечательно, что телефонные звонки своим жертвам мужчина совершал, находясь в местах лишения свободы. В итоге суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Также он должен будет возместить потерпевшим весь причиненный ущерб.

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