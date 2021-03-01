В Челябинске пассажирский автобус столкнулся с трактором и вылетел в овраг

Фото: скрин с видео "Регион 74" / vk.com
Сегодня утром на Троицком тракте в Челябинске случилась авария с участием рейсового автобуса. Фото и видео происшествия начали появляться в социальных сетях. По данным полиции, ДТП произошло с участием нескольких машин.
— Произошло столкновение легкового автомобиля и трактора, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. — В результате столкновения трактор изменил направление и столкнулся с автобусом.
От удара автобус двинулся в кювет и в результате вылетел в овраг. Информации о пострадавших пока нет, ДТП оформляется.
Напомним, сегодня утром Челябинск встал в 9-балльных пробках. Во многих районах города образовались заторы.
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