Аварией с маршруткой и грузовиком на трассе в Челябинской области заинтересовалась прокуратура

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Прокуратура Челябинской области проверит обстоятельства аварии с участием маршрутки и грузовика, произошедшей на трассе под Усть-Катавом. Тогда пострадали 9 человек, среди которых есть четверо детей.

— Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям участников дорожного движения, а также действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание автомобильной дороги, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла сегодня утром на трассе Катав-Ивановск — Усть-Катав. Частный автобус, в котором находились 23 человека, спускался с пригорка и столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru