УФАС завело дело на Sunlight в Челябинске за рекламу о закрытии

Реклама о закрытии ювелирных магазинов распространялась по телефону и в интернете Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Челябинское УФАС завело административное дело на сеть магазинов Sunlight за недостоверную рекламу. Теперь фирме может грозить штраф на крупную сумму.

В рекламе говорилось, что Sunlight в ближайшем времени закроется. В связи с этим проводилась распродажа, где «все отдавалось за бесценок». Объявлялось об этом в интернете и посредством смс-сообщений и телефонных звонков.

— По мнению антимонопольной службы, такая реклама способствует созданию у потенциальных потребителей впечатления об уходе с рынка продавца и, следовательно, намеренно формирует желание срочно рассмотреть возможность приобретения ювелирных изделий, — сообщили в челябинском УФАС.

Именно этой рекламой заинтересовались в антимонопольном ведмостве. Фото: Челябинское УФАС

Во время своей проверки антимонопольное ведомство направило запрос в торгово-развлекательные комплексы Челябинска, где размещается ювелирный магазин. Арендодатели представили информацию и договоры, сроки которых истекают в 2021 и 2022 годах. Также они сообщили УФАС, что Sunlight не вел какой-либо переписки о расторжении договоров.

Исходя из полученных данных, УФАС и пришло к выводу, что сведения о закрытии магазинов Sunlight не соответствуют действительности.

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