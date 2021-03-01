УФАС завело дело на Sunlight в Челябинске за рекламу о закрытии

Реклама о закрытии ювелирных магазинов распространялась по телефону и в интернете
Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ
Челябинское УФАС завело административное дело на сеть магазинов Sunlight за недостоверную рекламу. Теперь фирме может грозить штраф на крупную сумму.
В рекламе говорилось, что Sunlight в ближайшем времени закроется. В связи с этим проводилась распродажа, где «все отдавалось за бесценок». Объявлялось об этом в интернете и посредством смс-сообщений и телефонных звонков.
— По мнению антимонопольной службы, такая реклама способствует созданию у потенциальных потребителей впечатления об уходе с рынка продавца и, следовательно, намеренно формирует желание срочно рассмотреть возможность приобретения ювелирных изделий, — сообщили в челябинском УФАС.
Именно этой рекламой заинтересовались в антимонопольном ведмостве. Фото: Челябинское УФАС
Во время своей проверки антимонопольное ведомство направило запрос в торгово-развлекательные комплексы Челябинска, где размещается ювелирный магазин. Арендодатели представили информацию и договоры, сроки которых истекают в 2021 и 2022 годах. Также они сообщили УФАС, что Sunlight не вел какой-либо переписки о расторжении договоров.
Исходя из полученных данных, УФАС и пришло к выводу, что сведения о закрытии магазинов Sunlight не соответствуют действительности.
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