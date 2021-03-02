Крупный завод в Челябинской области объявил себя банкротом из-за долга в 2,3 млрд рублей

ММЗ подал иск сам. Фото: ММЗ/vk.com

Миасский машиностроительный завод подал иск о банкротстве в Арбитражный суд из-за долгов в 2,38 млрд рублей. Несмотря на это, пока ММЗ работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГРЦ «Макеева».

— АО «ММЗ» действительно подало заявление о банкротстве в связи с наличием нескольких признаков банкротства, — сообщили в пресс-службе ГРЦ «Макеева» (ММЗ входит к структуру, принадлежат группе «Роскосмос»).

Несмотря на заявление, ММЗ работает в штатном режиме и обеспечивает бесперебойную работу ТЭЦ, которая снабжает теплом и горячей водой северную часть Миасса и поселок Строителей.

В картотеке Арбитражного суда указывается, что сумма исковых требований — 2,38 млрд рублей. Документы поступили 26 февраля.

АО «Миасский машиностроительный завод» специализируется на выполнении государственных оборонных заказов — на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.

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