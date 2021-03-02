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«Изо рта пошла пена, руки и ноги свело судорогой»: в центре Челябинска чуть не умер посетитель МФЦ

У него случился приступ эпилепсии, но ему вовремя оказали помощь
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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По словам очевидцев, мужчине стало плохо возле одного из окошек МФЦ, куда сдают документы

По словам очевидцев, мужчине стало плохо возле одного из окошек МФЦ, куда сдают документы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в Челябинске в многофункциональном центре на улице Труда произошел инцидент, который переполошил всех его посетителей. Одному из мужчин стало плохо на втором этаже здания, и он упал на пол. О том, что именно происходило дальше, рассказала риелтор Любовь Иванова, которая находилась в МФЦ по делам с недвижимостью.

— Передо мной внезапно упал на пол мужчина лет 45-50. Посинел, покраснел. Изо рта пошла пена, руки и ноги свело судорогой, в узел. Всех рядом, как громом поразило. Хорошо, не растерялся один из мужчин, начал разжимать человеку рот, потом линейкой язык прижали, чтобы он не запал, и человек не задохнулся. Кто-то вызвал скорую, — сообщила Иванова на своей личной странице в Instagram.

По словам риелтора, приступ длился около 10 минут. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели мужчину и оказали ему дополнительную помощь.

Напомним, недавно в этом же МФЦ произошла трагедия — пожилой женщине неожиданно стало плохо, и она упала без сознания. Люди принялись приводить ее в чувства, но это не помогло и посетительница умерла до приезда скорой помощи.

Еще один инцидент, произошедший в челябинском МФЦ, случился в конце февраля. Тогда пожилой мужчина упал с эскалатора и разбил себе голову. Ему начали оказывать первую помощь — из головы шла кровь. Врачей вызывать не стали, дедушка затем пошел дальше по своим делам.

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