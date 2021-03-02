В Челябинской области поезд сбил железнодорожника, который вел работы на путях

Погибший выполнял работы по закреплению железнодорожных рельс Фото: Олег УКЛАДОВ

Инцидент произошел днем, 2 марта, на 1981 км перегона «Сыростан-Хребет» в Челябинской области. Бригада монтеров выполняла ремонтные работы по закреплению железнодорожных рельсов. В какой-то момент появился грузовой поезд и сбил насмерть одного из работников.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета и полиции на транспорте. Им-то и предстоит выяснить, из-за чего именно погибший оказался под колесами поезда.

— Следственными органами назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, проводятся осмотр места происшествия и другие мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента, — сообщила пресс-служба регионального СУ СКР на транспорте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru