Стало известно, почему в Челябинской области замужних женщин больше, чем женатых мужчин

Фото: Наталья Могильникова

Согласно данным, полученных во время Всероссийской переписи населения 2010 года, в Челябинской области женщин, которые считают себя замужними, больше, чем реально женатых мужчин. И причиной этому являются несколько социально-демографических факторов, пишет издание «Южноуральская панорама» со ссылкой на Челябинкстат.

Согласно последней переписи от 2010 года, мужское население Южного Урала составило 1 млн 590 тыс. человек, или 45,7 % от числа жителей региона, а женское — 1 млн 886 тыс. (54,3 %). Итоговая разница в преобладании полов составляет в 296 тыс. человек.

Однако в разном возрасте гендерное соотношение начинает меняеться. Так, среди жителей Челябинской области в возрасте до 30 лет мужчин большинство. А среди детей почти поровну: от 5 до 9 лет доля мальчиков составляла 51,1 %, от 15 до 19 лет — 50,3 %. Согласно статистике, разница полов отмечается только к 25-29 годам, а затем изменяется в сторону женского населения. К 80 годам доля мужчин едва достигала 25,9 %. Это вызвано тем, что продолжительность жизни у женщин по статистике на 10 лет больше. По последним данным средняя продолжительность мужчин в регионе составляет 67 лет, а у женщин – 77.

Согласно переписи 2010 года, большая часть сильного пола находилась в трудоспособном возрасте — 67,8 %, а женщин этого возраста — 54,9 %. Причем средний возраст мужчин составлял 36 лет, а женщин — всего 41 год.

«Оказывается, отношение к браку у наших мужчин и женщин очень отличается, — резюмировали в Челябинскстате. — Согласно переписи 2010 года, девушки в возрасте до 34 лет выходили замуж гораздо раньше ровесников-мужчин. В возрасте 20-24 лет на 61 тыс. замужних женщин региона приходилось 35 тыс. женатых мужчин. Но сильный пол нередко предпочитает обрести семью после 35 лет. В возрасте 35-39 лет число семейных мужчин превышало число замужних женщин — 88 тыс. против 87. Причем они понимают брачные отношения (со штампом в паспорте или без) совершенно по-разному. На момент переписи в браке состояли 823 тыс. мужчин и 827 тыс. женщин. А в ходе опроса число женщин, которые считают себя замужними, на 4 тыс. превысило число мужчин, считающих себя женатыми».

Насколько поменяется статпортрет полов в Челябинской области, покажет предстоящая Всероссийская перепись населения в этом году. По ней также должны будут обновиться данные об образовании, браках, трудовой деятельности и других социально-демографических характеристик жителей Южного Урала.

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