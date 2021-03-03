Работникам Златоустовского завода металлоконструкций выплатят долги по зарплате

Фото: сайт Златоустовского завода металлоконструкций

Региональные власти заявили о стабилизации ситуации на Заводе златоустовских металлоконструкций (ЗЗМК), который хотела обанкротить налоговая за долги в 12,8 млн рублей. Уже на этой неделе сотрудникам начнут выплачивать долги по зарплате.

Как объяснили в администрации города, из-за пандемии коронавируса сложилась сложная экономическая ситуация, в том числе, в строительстве, заказчики начали задерживать выплаты.

В начале февраля при региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов создали рабочую группу, куда вошли также сотрудники УФНС, «НОВАТЭК — Челябинск», «Уралэнергосбыт» и администрации Златоуста.

— В настоящее время ситуация на заводе не критична, многие меры уже действуют, часть проблем разрешена. Накануне мы провели на предприятии рабочую встречу, во время которой директор «ЗЗМК» Алексей Ботов в режиме прямого диалога рассказал работникам завода о текущей обстановке и планах по развитию на ближайший год, — прокомментировал начальник управления промышленности и новых технологий областного Минпрома Дмитрий Лысенко.

На заводе сформирован объемный портфель заказов до конца 2021 года, определен план-график поступления выплат от заказчиков, которые будут направляться как на расчеты с поставщиками энергоресурсов, так и на заплату.

— На заводе металлоконструкций трудится 370 человек. Мы предпринимаем все возможное для помощи каждому из них, для сохранения коллектива, а также поддержания цехов и оборудования в работоспособном состоянии, — прокомментировал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru