В СК сообщили о задержании вместе с депутатом ЗСО Челябинской области еще четверых человек

Арман Аракелян является директором компании «Дорстройгрупп» - это крупный дорожный подрядчик региона. Фото: ЗСО Челябинской области

Депутат Заксобрания Челябинской области Арман Аракелян является фигурантом уголовного дела о коррупции. По делу проходят пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере».

— По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они осуществляют оперативное сопровождение дела. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, о задержании Армана Аракеляна стало известно сегодня, 4 марта.

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