Челябинцам объяснили, стоит ли ждать разных вакцин от коронавируса

Наша область получает "Гам-Ковид-Вак". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинскую область поступило 115 992 дозы вакцины против коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Препарат двухкомпонентный: между прививками проходит три недели. Врачи предупреждают: после постановки в течение одного-трех дней возможно проявление катаральных признаков ОРВИ: повышение температуры тела, мышечная ломота и пр. Рекомендация медиков — принять жаропонижающее.

«Гам-Ковид-Вак» в регионе привито 87 534 человека. Об этом в четверг, 4 марта, на пресс-конференции о прохождении кампании по вакцинации заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Поручение губернатора Алексея Текслера: в первую очередь, защитить взрослых, экономически активных южноуральцев. Ждут в кабинетах и людей групп риска - пенсионеров; страдающих хроническими недугами.

Некоторые южноуральцы не прививаются, ожидая поставки других препаратов. Думают, что они лучше, чем «Гам-Ковид-Вак».

В минздраве региона с такой точкой зрения не согласны:

— Новосибирская вакцина иначе сделана. Она — более легкая, но к меньшему числу компонентов вируса. Пока планируется поступление в регион только вакцины «Гам-Ковид-Вак», по другим вакцинам на сегодняшний день информации нет, — заявила замминистра здравоохранения Татьяна Колчинская.

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