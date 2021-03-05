Названа причина взрыва на заводе в Златоусте

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Причиной ЧП в цехе Уральской сталелитейной компании стал взрыв газового баллона. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

— Произошла разгерметизация баллона объемом 50 литров без последующего горения, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.

Погиб один человек, еще один пострадал. Ударной волной в цехе выбило окна.

Тревожный сигнал поступил спасателям в 9:09, на место выезжали четыре человека и одна автоцистерна.