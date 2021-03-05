Мэрия Челябинска опубликовала обновленный список домов, прикрепленных к школам в 2021 году

В новый список добавили новостройки. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске утвердили обновленный список домов, прикрепленных к школам в 2021 году. В нем есть несколько изменений, поэтому родителям будущих первоклассников стоит его изучить.

— В Челябинске есть образовательные организации, в которых, по прогнозным данным, порядка 40% мест в первых классах займут младшие братья и сестры обучающихся, — сообщила пресс-секретарь комитета по делам образования администрации Челябинска Екатерина Самарина. — В том числе с этим связано перераспределение территорий, закрепленных за образовательными организациями.

Екатерина Самарина подчеркнула, что масштабных изменений в списке прикрепленных к школам адресов не произошло. В него добавили новостройки.

— На данный момент в такой ситуации оказался образовательный центр «Ньютон», где переспределение микроучастка связано с вводом в эксплуатацию большого объема жилых домов, — отметила Екатерина Самарина.

В комитете уточнили, что еще в ноябре-декабре школы начали анализировать потребности в местах для первоклассников. Проводили опросы родителей обучающихся, младшие дети которых готовятся стать школьниками, проводили совместную работу с близлежащими детскими садами. Эту информацию обязательно учли при открытии мест в первые классы.

Со списком адресов, прикрепленных к школам, можно ознакомиться здесь.

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