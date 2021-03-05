Полиция проверяет информацию о шокирующей находке возле мусорки в Челябинской области

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Троицка бурно обсуждают шокирующую находку: возле мусорных контейнеров в районе дома на Разина, 50 обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер. Информация об этом появилась в местном паблике во «ВКонтакте».
— Там был парень молодой, лицо синее и в одних черных штанах, — написала Татьяна в группе «Подслушано Троицк».
— Бомжа, замотанного в ковер, нашли, — добавил комментарий к посту Николай.
На место происшествия вызвали полицейских. Стражи порядка опрашивали людей о находке.
— Полиция по домам ходила — за бомжей местных спрашивали, — пишут подписчики в том же паблике.
— Проходила мимо мусорки, там человек в ковре лежал. Папа сказал, что топором голову поранили, — рассказала КП-Челябинск жительница Троицка Мария.
В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что информация проверяется.
— Информация в настоящий момент проверяется. За дальнейшими комментариями обращайтесь в Следственный комитет, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.
В СК обещали дать комментарий только на следующий день.
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