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Полиция проверяет информацию о шокирующей находке возле мусорки в Челябинской области

В ковер было завернуто тело мужчины, утверждают местные жители
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Троицка бурно обсуждают шокирующую находку: возле мусорных контейнеров в районе дома на Разина, 50 обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер. Информация об этом появилась в местном паблике во «ВКонтакте».

— Там был парень молодой, лицо синее и в одних черных штанах, — написала Татьяна в группе «Подслушано Троицк».

— Бомжа, замотанного в ковер, нашли, — добавил комментарий к посту Николай.

На место происшествия вызвали полицейских. Стражи порядка опрашивали людей о находке.

— Полиция по домам ходила — за бомжей местных спрашивали, — пишут подписчики в том же паблике.

— Проходила мимо мусорки, там человек в ковре лежал. Папа сказал, что топором голову поранили, — рассказала КП-Челябинск жительница Троицка Мария.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что информация проверяется.

— Информация в настоящий момент проверяется. За дальнейшими комментариями обращайтесь в Следственный комитет, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

В СК обещали дать комментарий только на следующий день.

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