Полиция проверяет информацию о шокирующей находке возле мусорки в Челябинской области

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Троицка бурно обсуждают шокирующую находку: возле мусорных контейнеров в районе дома на Разина, 50 обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер. Информация об этом появилась в местном паблике во «ВКонтакте».

— Там был парень молодой, лицо синее и в одних черных штанах, — написала Татьяна в группе «Подслушано Троицк».

— Бомжа, замотанного в ковер, нашли, — добавил комментарий к посту Николай.

На место происшествия вызвали полицейских. Стражи порядка опрашивали людей о находке.

— Полиция по домам ходила — за бомжей местных спрашивали, — пишут подписчики в том же паблике.

— Проходила мимо мусорки, там человек в ковре лежал. Папа сказал, что топором голову поранили, — рассказала КП-Челябинск жительница Троицка Мария.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что информация проверяется.

— Информация в настоящий момент проверяется. За дальнейшими комментариями обращайтесь в Следственный комитет, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

В СК обещали дать комментарий только на следующий день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru