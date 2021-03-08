Челябинскую телебашню 8 марта «украсят» цветами

За три часа женщины успеют сделать селфи на фоне вышки. Фото: gubernator74.ru

В Челябинске в честь 8 Марта «расцветет» телебашня. Сегодня с 20:00 до 23:00 особенная подсветка порадует женщин цветочным сиянием, сообщает пресс-служба мэрии.

Визуализировать праздничную открытку к 8 Марта на телебашне помогут установленные на ней 4800 светодиодных пиксельных светильников и 10 прожекторов. Цветы для женщин создадут за счет применения пяти нитей светодиодных гирлянд на каждой грани, а эффект «бегущей строки» — за счет использования медиафасада из семи горизонтальных нитей на отметке 140 метров.

Украшать телебашню к праздникам в Челябинске начали с сентября 2019 года. Сотрудники филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» стараются постоянно менять сценарии подсветки. В 99% случаев сценарии составляют оригинальные ролики, которые ранее не запускались.

КСТАТИ

8 Марта в России и многих других странах мира ежегодно отмечается Международный женский день. Идея проведения Международного женского дня возникла в начале ХХ века. С инициативой его учреждения в 1910 году выступила на заседании Социалистического Интернационала в Копенгагене немецкая активистка Клара Цеткин.

Предложение получило единодушную поддержку всех участниц конференции. Российские женщины присоединились к международному движению через два года. 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице прошло собрание, на котором обсуждались вопросы о праве голоса для женщин и о государственном обеспечение материнства.

Современное празднование женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста.

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