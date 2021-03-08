Трассу под Челябинском заметает снегом, в низинах нулевая видимость

Видимость на трассе практически нулевая. Фото: скриншот видео Ирины Рулевой / Чёрное&Белое Магнитогорск / Vk.com

В Челябинской области штормовое предупреждение из-за сильного снега и метелей в некоторых районах региона продлили до 9 марта. В социальных сетях люди уже начали сообщать, что трассы заметает, а застрявшие машины приходится откапывать.

— Еду из Магнитогорска в Челябинск, трассу очень сильно заметает снегом, — сообщил читатель КП-Челябинск. — Проехать пока можно, но на выезде из Магнитогорска застрял ПАЗик, в районе поселка Остроленский тоже машины откапывают, в низинах видимость практически нулевая становится. Надеюсь, доеду.

Такими кадрами с обстановкой на дорогах люди делятся в социальных сетях:

Напомним, ранее в ГУ МЧС по Челябинской области во избежание ЧС местным властям рекомендовали принять дополнительные меры безопасности. Водителям — соблюдать безопасность на дорогах из-за вероятности увеличения числа аварий.

Ночью в регионе столбики термометров будут колебаться в значениях -7… -12 °C, при прояснении до -16 °C. Днем 9 марта в Челябинской области 0…-5 °C.

В Челябинске ночью -9… -11 °C, днем 0… -2 °C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, небольшой снег и слабую метель.

Обновлено в 18:11:

— Сложная погодная ситуация сейчас в следующих Агаповском, Нагайбакском, Кизильском, Верхнеуральском, Брединском и Чесменском районах, — предупредили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. — Там поднялась сильная метель, на дорогах переметы, ограниченная видимость. Пожалуйста, без крайней необходимости не выезжайте сегодня на трассы южных районов области.

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