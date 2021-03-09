В Челябинске к 8 Марта появилось новое граффити

Граффити подарил городу челябинский художник Тимур Абдуллаев. Тимур Абдуллаев/vk.com

Челябинский художник Тимур Абдуллаев сделал очередной сюрприз. На этот раз подарок получили студентки и преподаватели Уральского медицинского колледжа — в одном из помещений появился огромный портрет девушки.

— Поздравляю всех девушек и женщин с 8 Марта, и посвящаю эту картину вам, — сказал Тимур Абдуллаев.

Картина «Весенняя девушка» высотой четыре метра. Художник сделал ее за три часа вечером накануне Международного женского дня в рамках проекта «Яркий город».

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