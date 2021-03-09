Врезалась в дерево и перевернулась: в Челябинской области в аварии погибла женщина

Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Фото: УГИБДД по Челябинской области

8 марта в 7:30 на дороге Верхний Уфалей — граница Свердловской области около села Иткуль в аварии погибла женщина-водитель Lada Granta. Об этом сообщают в УГИБДД по Челябинской области.

Lada Granta врезалась в дерево. Фото: УГИБДД по Челябинской области

— По предварительным данным на изгибе дороги водитель не справилась с управлением, машина съехала в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась, — сообщили в областной ГИБДД. — 36-летняя женщина-водитель скончалась на месте до приезда скорой помощи.

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